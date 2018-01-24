Apple выпустила macOS High Sierra 10.13.3

Компания Apple выпустила обновление десктопной операционной системы macOS High Sierra 10.13.3. Апдейт вышел спустя месяц с лишним после изначального релиза macOS High Sierra 10.13.2 и через неделю с небольшим после выхода дополнительного апдейта macOS Sierra 10.13.2, который закрыл неприятную уязвимость в процессорах Spectre.





Обновление macOS High Sierra 10.13.3 доступно бесплатно через стандартную систему обновлений ОС в Mac App Store. Апдейт не приносит новых функций, но устраняет недоработки, улучшает существующие возможности и повышает безопасность.

В частности, дополнительно закрываются уязвимости в процессорах Spectre и Meltdown. Напомним, Spectre и Meltdown, всполошили сеть в минувшие праздники. Они представляет собой серьезную дыру в безопасности, которая содержится в большинстве современных процессоров компьютеров, ноутбуков и даже смартфонов. С уязвимостью Meltdown разработчики начали разбираться еще в изначальном релизе macOS High Sierra 10.13.2, а затем продолжили со Spectre в дополнительном апдейте macOS Sierra 10.13.2.

Кроме того, Apple исправила ошибку, которая позволяла разблокировать меню App Store в системных настройках с любым паролем. Также была исправлена проблема с неправильным порядком бесед в Messages.