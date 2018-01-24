В Историях Instagram появилась поддержка GIF-ок

Команда фотосервиса Instagram после нескольких месяцев ограниченого тестирования официально запустила новую возможность — поддержку GIF в Историях (Stories).

Пользователи теперь могут добавлять анимированные GIF-ки на свои фото и видео. Такие анимированные стикеры можно выбрать из всего каталога GIPHY. Они доступны по стандартной кнопке стикеров в Историях.





Также Instagram анонсировала грядущую функцию, которая позволит загружать в Истории фото и видео разных размеров и пропорций, без необходимости в обрезке.





Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.