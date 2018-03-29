ВКонтакте перезапустили приложение для iPhone

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о выходе новой версии приложения для iOS. По словам разработчиков, в апдейте был полностью обновлён встроенный мессенджер и редактор текста в Историях.


Раздел сообщений переделали как внутри, так и снаружи. Например, беседы теперь открываются на первом непрочитанном сообщении, а отправленное в течение суток можно удалить у всех собеседников.

Редактор текста в Историях получил новые шрифты и цвета, фон для надписи, быстрое выравнивание, удобный ползунок для изменения размера шрифта.

Также в приложении добавили удобный переход из других приложений. При нажатии на ссылку ВКонтакте сразу откроется нужный раздел в приложении VK. Реализована быстрая перемотка видео в ленте. Если два раза нажать в плеере на правую или левую часть экрана, видео перемотается на 10 секунд вперёд или назад.

Приложение ВКонтакте для iOS доступно для бесплатной загрузки из App Store.

Источник
ВКонтакте
Теги
смартфон планшет IOS социальная сеть вконтакте

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