Instagram убила приложение для Apple Watch

Команда фотосервиса Instagram «убила» собственное приложение для смарт-часов Apple Watch в последнем обновлении клиента для iPhone, выпущенном 2 апреля 2018 года.


Апдейт Instagram для iOS под номером 39.0 согласно официальному списку изменений приносит «общие исправления ошибок и улучшение производительности», но при этом втихаря удаляет приложение Apple Watch.

Как заявил представитель Instagram журналистам французского ресурса iPhoneAddict, приложение для Apple Watch использовало watchOS 1 SDK, который объявлен устаревшим с 1 апреля 2018 года.

Вместо того, чтобы перезапустить приложение, команда сервиса решила прекратить его поддержку. В качестве утешения, разработчики Instagram отмечают, что на смарт-часах по-прежнему доступны оповещения из основного приложения.

Приложение Instagram для Apple Watch было доступно с 2015 года. Instagram одним из первых выпустила приложение для смарт-часов Apple. Разработку приложений под Apple Watch также уже прекратили Twitter, Google Maps, Amazon и eBay.

Источник
iPhoneAddict
Теги
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