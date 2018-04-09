В Maps.Me появились готовые маршруты по крупнейшим городам мира

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, объявила о запуске готовых маршрутов по городам мира, которые легко загрузить в приложение чтобы пользоваться без интернета.





Пользователям доступны маршруты по 29 городам мира, среди которых европейские и азиатские столицы, а также другие популярные у туристов места. Маршруты включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие объекты. Нажав на объект, отмеченный в рамках маршрута, можно прочитать его подробное описание. Почти для каждого города доступны два вида маршрутов: по центральной части и окраинам.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно предварительно загрузить интересующий маршрут в мобильное приложение с сайта Maps.Me. После этого он будет отображаться в разделе «Метки».

На данный момент пользователям доступны маршруты по следующим городам: Шанхай, Сеул, Бангкок, Бордо, Лиссабон, Стамбул, Гонконг, Кейптаун, Майами, Анталья, Куала-Лумпур, Лос-Анджелес, Лондон, Москва, Пистоя, Гуанчжоу, Охрид, Рим, Париж, Паттайя, Макао, Портленд, Пхукет, Сингапур, Нью-Йорк, Тайбэй, Дубай, Мерида и Шэньчжэнь.

Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.