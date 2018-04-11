В 2ГИС появились дорожные события

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС запустили новую функцию — дорожные события. Теперь в приложениях для Android и iOS можно узнать о причинах проблем на дороге или самому рассказать о про ДТП, ямы и заторы.





На карте появятся сообщения о ДТП, перекрытиях дорог и внезапных помехах. К дорожным событиям можно добавить небольшой комментарий, указать ряд, где всё происходит, поделиться фотографией с места событий. События можно будет оценивать, подтвердить или опровергнуть.

Сообщить о дорожных событиях можно тремя способами: нажав на кнопку «Дорожное событие» в боковом меню, нажав на такую же кнопку в режиме навигации или с помощью долгого нажатия на карту — появившееся меню предложит добавить причину затора. Кроме очевидцев события на карту будет добавлять и сам 2ГИС. В особенности это коснётся запланированных перекрытий и камер на дороге.

Приложение 2ГИС для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.