В 2ГИС появились дорожные события

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС запустили новую функцию — дорожные события. Теперь в приложениях для Android и iOS можно узнать о причинах проблем на дороге или самому рассказать о про ДТП, ямы и заторы.


На карте появятся сообщения о ДТП, перекрытиях дорог и внезапных помехах. К дорожным событиям можно добавить небольшой комментарий, указать ряд, где всё происходит, поделиться фотографией с места событий. События можно будет оценивать, подтвердить или опровергнуть.

Сообщить о дорожных событиях можно тремя способами: нажав на кнопку «Дорожное событие» в боковом меню, нажав на такую же кнопку в режиме навигации или с помощью долгого нажатия на карту — появившееся меню предложит добавить причину затора. Кроме очевидцев события на карту будет добавлять и сам 2ГИС. В особенности это коснётся запланированных перекрытий и камер на дороге.

Приложение 2ГИС для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в  App Store и Google Play.

Источник
2ГИС
Теги
ANDROID IOS морько карты 2гис

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиПриложения
В Яндексе для Android заработал определитель номера
В Instagram появился портретный режим с размытием фона
В Maps.Me появились готовые маршруты по крупнейшим городам мира

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 70
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 51
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47