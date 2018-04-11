В Яндексе для Android заработал определитель номера

Команда Яндекс объявила о запуске в мобильном приложении Яндекс новой функции — автоматического определителя номера. Теперь пользователи могут увидеть, из какой организации им звонят. Также приложение предупреждает о нежелательных звонках — например рекламных.





На данный момент определитель номера работает в приложении Яндекс для устройств на базе Android. Когда человеку звонят с номера, которого нет в его телефонной книге, приложение сверяется с базой Яндекс.Справочника, в котором присутствуют пять миллионов организаций. Если находится совпадение, на экране телефона появляется название и род деятельности компании. Это работает даже для пропущенных вызовов.

Если номера нет в Справочнике, приложение обращается к базе отзывов, которые оставляют пользователи поиска. Отзывы об абонентах помогают выявить подозрительные номера, которые могут быть связаны с мошенничеством или рекламой, а также вполне безобидные — например, телефон банка или интернет-провайдера. Обо всех таких абонентах Яндекс тоже сообщает пользователю.

Иногда приложение может попросить пользователя оставить отзыв о каком-нибудь номере — например, если с него совершают много звонков разным адресатам. Так можно помочь другим людям защититься от нежелательных вызовов.

Приложение Яндекс для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.