Opera закрывает VPN для iOS и Android

Компания Opera Software сообщила о грядущем прекращении работы приложения Opera VPN для iOS и Android. Это произойдёт 30 апреля 2018 года.





Все пользователи Opera Gold получат в качестве утешения бесплатную годовую подписку на SurfEasy Ultra VPN. Таким образом, Opera переводит платных пользователей на сервис SurfEasy. Отметим, что компания SurfEasy до 2017 года принадлежала самой Opera и потом перешла под крыло Symantec. Изначально Opera VPN работал с использованием технологий SurfEasy.

Пользователи Opera VPN, которые не платили за тариф Opera Gold, могут получить скидку в 80% при покупке SurfEasy Total VPN через приложения Opera VPN для iOS и Android.

Интересно, что в прошлую пятницу, 13 апреля 2018 года, на фоне новостей о грядущей блокировке мессенджера Telegram на территории России приложение Opera VPN вышло в лидеры App Store в топе запросов пользователей.