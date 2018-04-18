В Maps.Me появились маршруты по городам FIFA 2018

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, совместно с Ростуризмом и порталом Russia.Travel запускают пешеходные маршруты по 11 российским городам, принимающим Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.


Наряду с самыми известными и интересными туристическими местами маршруты будут охватывать объекты, связанные с футболом. Пользователи смогут загрузить маршруты по всем городам ЧМ-2018: Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду, Волгограду, Казани, Нижнему Новгороду, Самаре, Саранску, Ростову-на-Дону, Сочи и Екатеринбургу.


После загрузки маршруты отобразятся на картах в приложениях Maps.Me для iOS и Android. Кроме того, в новой версии Maps.Me уже будет доступна основная информация о стадионах и пунктах выдачи паспорта болельщика.

Маршруты будут доступны на русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском, португальском языках. Они включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие интересные объекты в каждом городе. Нажав на объект, можно прочитать его подробное описание и ознакомиться с фотографиями. Текстовый и фотоконтент предоставляет Национальный туристический портал Russia.Travel. В некоторых городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону) пользователи смогут прогуляться по нескольким маршрутам.

Футбольные объекты – стадионы, места выдачи паспортов болельщиков и другие – будут отображаться в специальной поисковой категории «ЧМ по футболу 2018».

Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Maps.Me
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS морько карты Mail.Ru Group MAPS.ME FIFA 2018

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