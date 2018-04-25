Google выпустила отдельное приложение для Задач

Компания Google, наконец-то, выпустила отдельное мобильное приложение для своего сервиса Задачи (Google Tasks). Напомним, Google Задачи представляют собой простенький инструмент для создания и отслеживания списков дел.





Ранее Google Задачи заполнялись из самых разных мест от Календаря и заметочника Google Keep, до голосового помощника Google Assistant. Теперь доступ к Задачам можно получить в отдельном приложении, не путаясь с остальным интерфейсом.

Приложение позволяет создавать и редактировать списки дел, все задачи синхронизируются. Можно создавать подзадачи и добавлять заметки. Предусмотрена интеграция с Gmail и Google Календарем. Можно управлять на мобильном устройстве задачами, созданными в Gmail и Календаре, создавать задачи прямо из писем в Gmail, находить письма, на основе были созданы задачи.

Также возможна установка сроков выполнения каждой задачи, систематизация по дате или приоритету, напоминания о задачах, когда подходит их срок.

Приложение Google Задачи для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.