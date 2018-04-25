Instagram разрешил загружать фото в Истории пачками

Команда фотосервиса Instagram представила новую возможность для Историй. Теперь пользователи смогут загружать множество фотографий и видео за один раз.





Для загрузки контента появилась новая иконка в правом верхнем углу, нажав её можно выбрать до десяти фото или видео из галереи. На экране редактирования пользователь увидит превью всего выбранного контента, каждое фото и ролик можно отредактировать, добавить стикеры, текст и так далее. Когда правка завершена, всю подборку можно разом загрузить в выбранном порядке.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.