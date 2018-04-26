Апрельский апдейт Windows 10 выйдет в мае

С выпуском обновления Windows 10 April Update, ранее известного как Spring Creators Update и Red Stone 4, у компании Microsoft вышел небольшой конфуз. Как сообщили китайские источники, апрельское обновление станет доступно только в мае.


Апдейт был отложен из-за обнаруженных критически ошибок. Новая дата релиза всплыла из утёкшего в сеть внутренного документа одного китайского ритейлера. Китайский релиз назначен на 9 мая, а в США и Великобритании — на 8 мая 2018 года.


Выход Windows 10 April Update ожидался 10 апреля, но так и не состоялся. Пока неясно, будет ли обновление переименовано в майское, или так и останется апрельским.

Источник
ITHome
Теги
Microsoft WINDOWS Windows 10

Комментарии

Материалы по теме

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая 2017

Microsoft выпустила обновление Windows 10 Fall Creators Update

17 октября 2017

Microsoft готовит два крупных обновления Windows 10 в 2017 году

5 августа 2016

Microsoft начала распространять Windows 10 Anniversary Update

2 августа 2016

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября 2016

Microsoft отказывается от Windows 10 S

5 февраля
Загрузка...
Из рубрикиПриложения
Смартфон Samsung Galaxy A7 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo
Google выпустила отдельное приложение для Задач
Цифра дня: Сколько мобильных устройств Apple уже работает на iOS 11?

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 93
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 55
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 46
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44