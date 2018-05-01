Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Как и ожидалось, компания Microsoft выпустила следующее крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 April 2018 Update. Апдейт стал доступен для самостоятельной загрузки с 30 апреля 2018 года, а с 8 мая начнется его поэтапное автоматическое распространение на ПК с Windows 10 по всему миру.


Главными изменениями обновления стали функции Timeline, Focus Assist, улучшение Dictation и браузера Edge. Функция Timeline в Windows 10 на ПК поможет «перенестись» в прошлое на период до 30 дней и отыскать все необходимое, независимо от того, когда пользователь работал над файлами. В Timeline пользователь сможет просмотреть действия, которые он совершал под своим аккаунтом Microsoft в Microsoft Edge или Office 365 на мобильном устройстве на iOS или Android.

Focus Assist поможет не отвлекаться на социальные сети и уведомления при работе. Также можно установить автоматическое включение этой функции в определенное время в течение дня. Улучшенная функция Dictation позволит проще делать заметки или писать статьи с помощью голоса.

В обновлении также появились новые функции Microsoft Edge, включая возможность выключения звука во вкладке, полноэкранный режим чтения, печать веб-страниц без лишнего текста, грамматические средства и автозаполнение веб-форм.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS Windows 10 Windows 10 April 2018 Update

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