Google начал блокировать автовоспроизведение видео в Chrome

Компания Google выпустила новую версию десктопного браузера Chrome. В версии Chrome 66 автовоспроизведение видео со звуком, которое многих так раздражает, заблокировано, практически, полностью. Причём блокировка или запуск видео зависит от истории просмотров пользователя.


В январской версии Chrome 64 уже была возможность остановить автовоспроизведение видео со звуком на определённых сайтах по клику правой кнопкой мышки.

В Chrome 66 вводятся новые критерии, которым сайты должны соответствовать, чтобы им разрешили автоматически начинать воспроизведения видео со звуком. Этот список требований настолько обширный, что можно не переживать, что из колонок вдруг польются странные звуки при открытии новых вкладок.

Чтобы включить автовоспроизведение видео со звуком пользователю потребуется нажать или как-то по-другому повзаимодействовать с сайтом, или же ранее «проявить интерес» к мультимедийному контенту на сайте. Если пользователь постоянно нажимал кнопку отключения звука в большинстве случаев на этом сайте, то звук будет отключаться автоматически. Но если сайт постоянно воспроизводит контент и пользователь не против, то его оставят во включённом состоянии.

Источник
Google
Теги
Google браузер Chrome

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