В Instagram появилась возможность платежей

Команда фотосервиса Instagram без особого шума и объявлений запустила возможность платежей в тестовом режиме у некоторых пользователей. На это обратил внимание ресурс TechCrunch.


Функция позволяет использовать дебетовые ли кредитные карты и запрашивает PIN-код для безопасности. После первоначальной настройки, пользователь может совершать покупки прямо через приложение Instagram.

На данный момент можно резервировать посещения в салоны красоты и рестораны благодаря интеграции со сторонним приложением Resy. В будущем Instagram планирует прямые платежи через приложение для покупки билетов в кино и тому подобного.

Источник
TechCrunch
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

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