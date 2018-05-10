Пользовательские метки Maps.Me стали доступны через облако

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, сообщила о запуске облачного хранения пользовательских меток. Это значит, что метки, которые путешественник сделал на своем смартфоне, будут доступны также на его планшете и других устройствах.


Как отмечают разработчики, метки хранятся в защищенном облачном сервисе. Благодаря этому они доступны пользователю для восстановления с разных устройств, а также после удаления данных с телефона. Чтобы метки начали отображаться на новом устройстве, достаточно авторизоваться в приложении. Сохранение данных в облаке происходит ежедневно.

Изменился и внешний вид отметок на карте: обновился дизайн и форма, а динамическое изменение размера в зависимости от увеличения масштаба карты позволило сделать их заметнее.

Также в новой версии стало удобнее находить отели на карте, отфильтровывать их по заданным параметрам и подбирать похожие варианты размещения. На карте наглядно отображается рейтинг отелей, соответствующих заданным параметрам фильтрации, и их ценовая категория.

Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Maps.Me
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS морько карты MAPS.ME

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