Если переключить Google Assistant на русский язык, он начинает разговаривать, как Мутко

Голосовые помощники «Алиса» и Siri уже давно общаются с русскоязычными пользователями, а вот аналогичный Google Assistant всё ещё недоступен в РФ. Но искусственные региональные ограничения никогда не останавливали энтузиастов, поэтому редактор новостной ленты интернет-издания vc.ru Андрей Фролов попытался «заставить» голосовой ассистент Google заговорить «по-нашему» и для этого переключил язык Android с английского на русский, когда находился в настройках приложения. Результат оказался неожиданным.

Успех заключается в том, что Google Assistant начал очень успешно имитировать речь русскоязычного человека. Только такого русскоязычного, который мучительно пытается проговорить английские слова с первозданным русским акцентом. Иными словами, приложение теперь изъясняется, как Виталий Мутко на знаменитом заседании Исполкома FIFA в Цюрихе.

Вот так программный недочёт американских программистов подарил россиянам возможность слушать речи в стиле Заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.