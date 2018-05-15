В денежной викторине ВКонтакте стало можно потренироваться и сыграть коллективом

Команда социальной сети ВКонтакте и творческая лаборатория Ивана Урганта объявили о запуске платформы для коллективной игры в «Клевер». Напомним, мобильная онлайн-викторина «Клевер» заработала в марте 2018 года и стала первым в России ежедневным мобильным шоу с денежными призами.


С режимом коллективной игры пользователи в прямом эфире могут узнать, как отвечают друзья ВКонтакте. Функция уже доступна во всех 12 вопросах в версии для iOS и сегодня появится на Android.

Кроме того, в «Клевере» появился тренировочный режим — он состоит из 10 вопросов и доступен в любое время. Тренировка уже появилась в новой версии приложения для Android, в iOS будет запущена позже.

Как отмечают разработчики, за два месяца игроками «Клевера» стали свыше 7 миллионов уникальных пользователей, за это время было разыграно более 5 миллионов рублей.

Фактически, это аналог популярной американской онлайн шоу-викторины HQ Trivia с реальным общением ведущего и участников в прямом эфире, а также настоящими денежными призами. В «Клевере» ведущим выступает Иван Ургант, а призовой фонд изначально составлял один миллион рублей в месяц. Участники «Клевера» могут выигрывать денежные призы, правильно отвечая на вопросы. Интерактивная игра будет проходить ежедневно в прямом эфире в 13:00 и в 20:00 по московскому времени. Любой зритель может стать участником, если присоединится к прямому эфиру до начала игры.

Приложение «Клевер» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
ВКонтакте
Теги
вконтакте деньги викторина

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