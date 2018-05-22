Twitter принял болгар за «кремлевских троллей» и массово банит их до выяснения обстоятельств

На волне общественного резонанса с якобы вмешательством «русских проплаченных мнений» в общественное мнение жителей США и Европы Twitter объявил о более жёстком модерировании сообщений в середине мая, а теперь скандал разгорелся с другой стороны, когда соцсеть начала массово скрывать записи и банить аккаунты пользователей из Болгарии.

Пользователи Twitter из Болгарии жалуются на блокировку
Пользователи Twitter из Болгарии жалуются на блокировку

Под блокировку попали даже абсолютно не связанные с политическими темами твиты на болгарском языке, а упоминание набирающих популярность видео на YouTube или отсылка к резонансному посту заканчивалась скрытием комментариев или блокировкой поста. По всей видимости, алгоритмы Twitter принимают отдельные массовые обсуждения на кириллице (которая используется и в болгарском языке) за активность «кремлевских ботов». Причем достается и автору твита, и комментаторам. Со временем жалобы на спонтанные блокировки начали поступать не только из Болгарии, но и из других стран, где в национальном языке используется кириллица.

Twitter снимает блокировки с учетных записей после индивидуальных жалоб, но по-прежнему блокирует «подозрительные твиты» и не рассылает уведомления о новых твитах подписчикам разбаненных аккаунтов.

Официальные лица Twitter заявили, что знают о проблеме и предпринимают все шаги для её устранения, но ослаблять меры по борьбе со спамом и автоматизированной отправкой сообщения не собираются.

Руководство Twitter видит кириллицу так (кадр из фильма «Идентификация Борна»)
Руководство Twitter видит кириллицу так (кадр из фильма «Идентификация Борна»)

Напомним, что скандал о так называемом «русском следе» в зарубежных соцсетях не утихает – не успел глава Facebook Марк Цукерберг оправдаться за «русский след» перед Конгрессом США, как следующим объяснения, почему в соцсетях появляются «фейковые новости», потребовал Европарламент.

Источник
The Verge
Теги
фейспалм TWITTER цензура

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