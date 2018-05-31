Браузер Google Chrome научился авторизовываться на сайтах без паролей

Компания Google выпустила обновление для десктопной версии браузера Chrome. Версия Chrome 67 позволяет пользователям авторизовываться на сайтах без необходимости ввода пароля или использовать специальные менеджеры паролей.





Для этого используется стандарт Web Authentication, запущенный в марте 2018 года альянсом FIDO (Fast IDentity Online) и Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Он позволяет проводить аутентификацию в виртуальной реальности и онлайн-сервисах без необходимости что-то запоминать, с помощью таких инструментов, как сканеры отпечатки пальцев, USB-ключи вроде YubiKeys, и так далее.

Браузер Firefox от Mozilla первым внедрил этот стандарт, тогда как Microsoft еще только планирует реализовать его в своём Edge.

Также Chrome 67 усиливает использование изоляции сайтов, храня каждую вкладку отдельно, для повышения безопасности данных. Браузер повысил совместимость с гаджетами виртуальной реальности с помощью Generic Sensor API, стандартно используемого в фитнес-трекерах и шлемах виртуальной реальности.