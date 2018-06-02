Турция запретила Uber, чтобы «не разрушать бизнес местных водителей»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запрете сервиса вызова такси Uber на территории страны. «Вопрос с Uber закрыт. У нас есть собственная система такси, мы не позволим системе персональных такси разрушить бизнес турецких таксистов», — сообщил он.

Uber пришёл в Турцию в 2014 году, к 2018 году в системе работали 5000 водителей. Почти сразу деятельность компании начали критиковать владельцы традиционных такси. Водители жаловались на недобросовестную конкуренцию и утверждали, что в Uber работают таксисты без лицензии, из-за чего лицензированные таксопарки и частные извозчики теряют прибыль. Большого успеха в Турции Uber, впрочем, не добился, потому что местные жители не желали менять привычки и продолжили использовать такси привычным способом.

Ранее деятельность Uber запретили Болгария, Дания и Венгрия, а во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване сервис работает в ограниченном режиме.