Турция запретила Uber, чтобы «не разрушать бизнес местных водителей»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запрете сервиса вызова такси Uber на территории страны. «Вопрос с Uber закрыт. У нас есть собственная система такси, мы не позволим системе персональных такси разрушить бизнес турецких таксистов», — сообщил он.

Uber пришёл в Турцию в 2014 году, к 2018 году в системе работали 5000 водителей. Почти сразу деятельность компании начали критиковать владельцы традиционных такси. Водители жаловались на недобросовестную конкуренцию и утверждали, что в Uber работают таксисты без лицензии, из-за чего лицензированные таксопарки и частные извозчики теряют прибыль. Большого успеха в Турции Uber, впрочем, не добился, потому что местные жители не желали менять привычки и продолжили использовать такси привычным способом.

Ранее деятельность Uber запретили Болгария, Дания и Венгрия, а во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване сервис работает в ограниченном режиме.

Источник
Daily Sabah
Теги
такси Uber

Комментарии

Материалы по теме

10 привычных технологий, гаджетов и сервисов, которых не было 10 лет назад

4 августа 2017

7 крупнейших IT-провалов 2017 года: пакетовыжималка, пароль «без пароля» и другие

31 декабря 2017

Uber показала прототип летающего такси

8 мая

Беспилотник Яндекс.Такси проехался по зимней Москве

16 февраля

Каршеринг Яндекс.Драйв заработал в Москве

21 февраля

Мобильное такси. Выбираем электронный такси-сервис для новогодних каникул в Москве

31 декабря 2013
Загрузка...
Из рубрикиПриложения
В Android нашли «скрытый код» для чтения SMS, даже если они защищены паролем
Браузер Google Chrome научился авторизовываться на сайтах без паролей
Android 8.0 Oreo убивает Samsung Galaxy A3 (2017)

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 104
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 53