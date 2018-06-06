Яндекс научил Браузер экономить энергию

Команда разработчиков Яндекс.Браузера сообщила о запуске новой функции в десктопной версии браузера. В Яндекс.Браузере появился режим энергосбережения. Как обещают разработчики, в этом режиме браузер потребляет меньше ресурсов, позволяя ноутбуку дольше работать без подзарядки.


Яндекс.Браузер включает режим энергосбережения, когда компьютер отключается от электросети. Он выключает анимацию фона и интерфейса, обновляет картинку на экране не 60, а 30 раз в секунду, ограничивает активность фоновых вкладок, старается использовать видеокарту, а не центральный процессор для обработки видео и ищет другие возможности сократить потребление энергии.


Согласно тестам, проведёнными Яндексом, выигрыш во времени автономной работы ноутбука с использованием нового режима может достигать 30%. Как отмечают разработчики, примерно 40% пользователей Яндекс.Браузера запускают его именно на ноутбуках.

Источник
Яндекс
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