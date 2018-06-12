Apple запретила майнить криптовалюты на своих устройствах

Apple прямым текстом запретила майнинг криптовалют в новых правилах для разработчиков приложений. Пункт 2.4.2 раньше гласил, что разработчики должны создавать экономичные приложения, которые не будут слишком быстро разряжать устройства, нагревать их или создавать слишком высокую нагрузку на процессор. В новой версии правил добавилось уточнение — приложения не должны запускать сторонние фоновые процессы наподобие майнинга криптовалют. И, наконец, приложения, в которых есть доступ к криптовалютам, не могут оплачивать криптовалютой выполнение каких-либо заданий, загрузку стороннего ПО или публикацию постов в социальных сетях.

Это первый случай, когда Apple уделила криптовалютам внимание в официальных соглашениях. Раньше купертиновцы ограничивались формулировкой при условии, «приложения не должны нарушать государственные и федеральные законы на территории, где они будут доступны для загрузки».

Apple пошла на этот шаг после того, как разработчики приложений стали предлагать «премиум-функции» не за доплату, а за возможность майнить на смартфоне или компьютера пользователя. Так действовало, к примеру, приложение Calendar 2, которое было удалено из Mac App Store «до выяснения обстоятельств». После того, как разработчик убрал функцию «премиум-версия за счёт майнинга» из приложения, Apple снова одобрила его к публикации.