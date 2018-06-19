Минкомсвязи запустило мобильное приложение «Госуслуги Бизнес»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о запуске комплексного цифрового сервиса для юридических лиц и предпринимателей. Он состоит из мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» для iOS и Android, а также обновленного личного кабинета для предпринимателей на портале госуслуг.


Приложение предоставляет доступ к информации о прошедших, текущих и будущих проверках органов контроля и надзора в отношении предпринимателя, а также о штрафах, выписанных на зарегистрированные на компанию транспортные средства.

В приложении можно записаться на прием в органы прокуратуры, подать в них обращение, отслеживать статус его обработки, а также направить в Росгвардию уведомление об осуществлении детективной и охранной деятельности.

Приложение «Госуслуги Бизнес» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Минкомсвязи
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