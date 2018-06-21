Instagram запустил сервис IGTV для длинных вертикальных видео

В начале июня в сети появились слухи о том, что команда популярного фото-сервиса Instagram значительно увеличит лимит на продолжительность публикуемых пользователями видео с 1 минуты до часа. Теперь Instagram объявил о запуске отдельного приложения IGTV для просмотра продолжительных видео с вертикальной ориентацией.


В Instagram видео отображаются во весь экран в вертикальном формате без черных полей по бокам, так что не придется поворачивать смартфон. Кроме того, видео IGTV не ограничены одной минутой, ролики могут быть продолжительностью до одного часа.


Вход в IGTV осуществляется с помощью учетных данных аккаунта Instagram. Сохраняются подписки, можно искать другие каналы. При подписке на канал через IGTV, подписка перенесётся и в Instagram. Можно оставлять отметки «Нравится» или комментарии к видео и отправлять их друзьям в Direct.


Приложение IGTV для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.


Источник
Instagram
Теги
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