Telegram ускорил вдвое голосовые и видеосообщения

Команда мессенджера Telegram выпустила довольно крупное обновление для клиентов под iOS и Android. Апдейт под номером 4.8.3 для iOS и 4.8.10 для Android приносит несколько новых функций и существенных улучшений.





Так, появилась возможность заменить отправленное фото или видео, отредактировав сообщение. Добавлено двукратное ускорение голосовых и видеосообщений, чтобы можно было прослушать/просмотреть их быстрее. Появилась возможность отмечать чаты как прочитанные и не прочитанные — свайп вправо для iOS, удерживание пальца на чате в общем списке для Android. При отправке контактов появилась возможность выбирать несколько полей с данными.





Версия для Android получила ещё несколько изменений. Можно открыть превью чата, удерживая палец на аватарке пользователя в общем списке чатов. Добавлена функция удаления сообщений, даже если они еще не были доставлены получателю. Также появилась опция добавления гиперссылки при форматировании текста.





Мессенджер Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.