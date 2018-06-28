Telegram ускорил вдвое голосовые и видеосообщения

Команда мессенджера Telegram выпустила довольно крупное обновление для клиентов под iOS и Android. Апдейт под номером 4.8.3 для iOS и 4.8.10 для Android приносит несколько новых функций и существенных улучшений.


Так, появилась возможность заменить отправленное фото или видео, отредактировав сообщение. Добавлено двукратное ускорение голосовых и видеосообщений, чтобы можно было прослушать/просмотреть их быстрее. Появилась возможность отмечать чаты как прочитанные и не прочитанные — свайп вправо для iOS, удерживание пальца на чате в общем списке для Android. При отправке контактов появилась возможность выбирать несколько полей с данными.


Версия для Android получила ещё несколько изменений. Можно открыть превью чата, удерживая палец на аватарке пользователя в общем списке чатов. Добавлена функция удаления сообщений, даже если они еще не были доставлены получателю. Также появилась опция добавления гиперссылки при форматировании текста.


Мессенджер Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Telegram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS мессенджер Telegram

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