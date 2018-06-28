Яндекс сделал «Народную карту» мобильной

Команда разработчиков Яндекса объявила о запуске мобильного приложения «Народная карта». Оно позволяет всем желающим участвовать в создании карт, просто отправляя картографам снимки улиц.





Например, если запечатлеть недавно появившийся знак парковки, она появится в Навигаторе и Яндекс.Картах. Можно прикрепить смартфон на лобовое стекло автомобиля или велосипед и снимать весь маршрут: приложение будет автоматически делать снимок раз в одну-две секунды. В результате, фотографии попадут на сервис для редактирования карт, а его пользователи смогут сравнить снимки с картой и внести в неё изменения.

С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, на очереди — другие знаки и дорожная разметка. Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать подсказывать водителям манёвры, разрешённую скорость и находить места для стоянки.

Скачать приложение «Народная карта» для Android можно в Google Play.