Telegram признали одним из наиболее опасных приложений для Android

Мессенджер Telegram признали одним из самых опасных приложений для операционной системы Android. Об этом сообщила аналитическая компания Appthority.





Аналитики отмечают, что мессенджер может использоваться злоумышленниками и мошенниками для доступа к персональным данным пользователей. Это нивелирует такие плюсы, как шифрование коммуникации и отказ администрации Telegram от тесного сотрудничества с властями.

Также к числу особо рискованных приложений отнесены Facebook Messenger и WhatsApp. Appthority оценивает приложения по нескольким параметрам. Например, к опасным относят приложения, не соблюдающие заявленную политику конфиденциальности или запрашивающие у пользователей много прав.