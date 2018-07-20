Telegram признали одним из наиболее опасных приложений для Android

Мессенджер Telegram признали одним из самых опасных приложений для операционной системы Android. Об этом сообщила аналитическая компания Appthority.


Аналитики отмечают, что мессенджер может использоваться злоумышленниками и мошенниками для доступа к персональным данным пользователей. Это нивелирует такие плюсы, как шифрование коммуникации и отказ администрации Telegram от тесного сотрудничества с властями.

Также к числу особо рискованных приложений отнесены Facebook Messenger и WhatsApp. Appthority оценивает приложения по нескольким параметрам. Например, к опасным относят приложения, не соблюдающие заявленную политику конфиденциальности или запрашивающие у пользователей много прав.

Источник
Appthority
Теги
безопасность FACEBOOK Telegram WhatsApp FACEBOOK MESSENGER

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиПриложения
Google готовит замену Android и Chrome OS
Microsoft пообещала добавить в Skype самую ожидаемую функцию
Telegram будет обновляться даже без Google Play и Apple App Store

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 122
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 84
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 46
Лучшие недорогие смартфоны апреля 2018 года («серый» рынок) 39