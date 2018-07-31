Mail.Ru убила браузер «Амиго»

Компания Mail.Ru Group объявила о прекращении разработки и продвижения собственного браузера «Амиго». При этом разработчики признали допущенные при его продвижении ошибки и смирились с тем, что «его репутацию уже не восстановить».





Как отмечается в официальном сообщении, при продвижении браузера «Амиго» был сделан ряд неверных шагов. Для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными — для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда «Амиго».

Прекращение поддержки не повлияет на работу существующих версий «Амиго»: пользователи смогут использовать браузер и дальше.

Впрочем, Mail.Ru Group не исключает продолжение своей работы в рыночной нише браузеров, но собирается учесть свои ошибки в дальнейшем. Отметим, что компания уже разработала экспериментальный браузер Go!, который пока находится на стадии тестирования.