Mail.Ru убила браузер «Амиго»

Компания Mail.Ru Group объявила о прекращении разработки и продвижения собственного браузера «Амиго». При этом разработчики признали допущенные при его продвижении ошибки и смирились с тем, что «его репутацию уже не восстановить».


Как отмечается в официальном сообщении, при продвижении браузера «Амиго» был сделан ряд неверных шагов. Для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными — для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда «Амиго».

Прекращение поддержки не повлияет на работу существующих версий «Амиго»: пользователи смогут использовать браузер и дальше.

Впрочем, Mail.Ru Group не исключает продолжение своей работы в рыночной нише браузеров, но собирается учесть свои ошибки в дальнейшем. Отметим, что компания уже разработала экспериментальный браузер Go!, который пока находится на стадии тестирования.

Источник
Mail.Ru Group
Теги
Россия браузер Mail.Ru Mail.Ru Group конец эпохи

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиПриложения
OnePlus 3 обновят до Android P
В WhatsApp появились групповые видеозвонки
Google запретила майнить на Android-смартфонах

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 138
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 95
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения 39