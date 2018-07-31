В WhatsApp появились групповые видеозвонки

Команда популярного мессенджера WhatsApp объявила о запуске давно ожидаемой возможности — групповых видеозвонков. Функция доступна для пользователей устройств на базе iOS и Android.


В групповом видеозвонке могут участвовать до четырёх человек. Для этого надо начать разговор с одним собеседником, а затем подключить дополнительных участников с помощью кнопки в правом верхнем углу.

Разработчики подчеркнули, что групповые звонки сохранили сквозное шифрование, как и остальные виды чатов. Также групповые видеозвонки должны работать даже не с самым лучшим подключением к сети.

Приложение WhatsApp для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
WhatsApp
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS WhatsApp видеозвонок

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