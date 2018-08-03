Через Google Карты теперь можно предупредить о разряженном смартфоне

Разработчики сервиса Google Карты (Google Maps) без особой шумихи запустили новую возможность. Теперь при отправке местоположения пользователя Google Карты также указывают уровень заряда аккумулятора мобильного устройства, с которого отправлено сообщение.


Изначально функция была замечена профильным ресурсом Android Police а одной из бета-версий приложения. Теперь она стала доступна в стабильном релизе Карт для iOS и Android.

Подобная функция может выручить, если координаты оправляются друзьям или родственникам «на последнем издыхании» аккумулятора. С другой стороны, для тех пользователей, кто привык прикрываться севшей батареей, оправдываясь за неотвеченные звонки, эта функция карт может оказаться неудобной.

Источник
The Verge
Теги
ANDROID Google IOS карты Google Maps Google Карты

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