Яндекс научил Карты искать борщ и хинкали

Команда разработчиков Яндекс.Карт сообщила о запуске новой возможности. Теперь Карты находят не только заведения, например рестораны, бары или кофейни, но и конкретные блюда и напитки из их меню.


Можно спросить «где подают борщ» или «где поесть хинкали» и получить в ответ список мест с ценами на блюдо. Запросы о еде и напитках можно формулировать по-разному. Карты поймут как тех, кто спрашивает, «где выпить негрони», так и тех, кто коротко уточняет — «хочу окрошку». Пока это работает только в Москве и Санкт-Петербурге.

Когда подходящее место найдено, прямо в Картах можно забронировать в нём столик или проверить, есть ли доставка через Яндекс.Еду. Также можно посмотреть меню целиком — ссылка на него есть в карточке кафе или ресторана.

Источник
Яндекс
Теги
Россия Яндекс карты Яндекс.Карты борщ

Комментарии

Материалы по теме

Беспилотник Яндекс.Такси самостоятельно доехал от Москвы до Казани

22 июня

Каршеринг Яндекс.Драйв заработал в Москве

21 февраля

Мобильные Яндекс.Карты подскажут время в пути на работу и домой

17 июля 2015

На Яндекс.Картах для iPhone и iPad появились «Дом» и «Работа»

15 июля 2015

На Яндекс.Картах появились панорамы Третьяковской галереи

2 декабря 2016

Роскомнадзор объяснил блокировку Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников

27 апреля
Загрузка...
Из рубрикиПриложения
YouTube тестирует свои Истории в стиле Instagram
Facebook и Instagram расскажут о бездарно потраченном на соцсети времени
2ГИС предлагает больше 2 миллионов рублей за отзывы и найденные неточности

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 139
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 100
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 49