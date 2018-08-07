Microsoft пока не будет убивать Skype со старым оформлением

В июле компания Microsoft начала распространять новую версию Skype для десктопов. Апдейт Skype 8.0 полностью заменяет «классический» Skype и переводит пользователей на новый интерфейс. Однако многим пользователям новый дизайн Skype не понравился.





Как сообщил представитель Microsoft в результате изучения отзывов, «классический» Skype сохранил право на существование еще на «некоторое время».

Такое сообщение было сделано в ветке форума, изначально посвящённой прекращению поддержки «классического» Skype. Представитель Microsoft заявил:«Основываясь на отзывах пользователей, Microsoft решила расширить поддержку для Skype 7, также известного как «классический» Skype, на некоторое время. Пока пользователи могут продолжить использовать «классический» Skype. Спасибо за все ваши комментарии — мы к ним прислушиваемся. Мы работаем над тем, чтобы принести все запрашиваемые вами функции в Skype 8».