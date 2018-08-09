Сканер текста ABBYY для Android стал бесплатным

Компания ABBYY объявила, что приложение TextGrabber для Android стало бесплатным для скачивания. Приложение распознает тексты в реальном времени на 61 языке и переводит их на 104 языка онлайн, а также на 10 языков без подключения к интернету.

После установки пользователь может изучить на трех заметках все возможности приложения, такие как оцифровка, перевод, копирование и отправку текстов. Затем можно без ограничения оцифровывать и сохранять тексты. Чтобы снова получить доступ к полной функциональности, пользователь может приобрести подписку: 49 рублей на первые два месяца, а затем - 99 рублей в месяц.

Приложение ABBYY TextGrabber for Android можно скачать бесплатно в Google Play.