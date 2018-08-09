Сканер текста ABBYY для Android стал бесплатным

Компания ABBYY объявила, что приложение TextGrabber для Android стало бесплатным для скачивания. Приложение распознает тексты в реальном времени на 61 языке и переводит их на 104 языка онлайн, а также на 10 языков без подключения к интернету.


После установки пользователь может изучить на трех заметках все возможности приложения, такие как оцифровка, перевод, копирование и отправку текстов. Затем можно без ограничения оцифровывать и сохранять тексты. Чтобы снова получить доступ к полной функциональности, пользователь может приобрести подписку: 49 рублей на первые два месяца, а затем - 99 рублей в месяц.


Приложение ABBYY TextGrabber for Android можно скачать бесплатно в Google Play.

Источник
ABBYY
Теги
ANDROID сканер ABBYY распознавание текста ABBYY TextGrabber

Комментарии

Материалы по теме

ABBYY Business Card Reader для iOS ускорит распознавание визиток

21 мая 2015

ABBYY Comparator сравнит электронные и бумажные документы

14 апреля 2015

Google выпустила финальную версию нового Android

7 августа

Meizu представила смартфоны со сканером отпечатков пальцев прямо в экране

8 августа

Motorola представила флагман с возможностью апгрейда до 5G

3 августа

PhraseBooks и FineScanner.

13 марта 2014
Загрузка...
Из рубрикиПриложения
Названы лучшие приложения для бронирования отелей
Уязвимость в Telegram может открыть номер телефона пользователя
Google научила браузер Chrome работать с «бровью» на смартфонах

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 67
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 66
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 43