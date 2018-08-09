Google научила браузер Chrome работать с «бровью» на смартфонах

Компания Google выпустила новую бета-версию браузера Chrome для Android. Обновление Chrome 69 приносит довольно интересные новшества.


В браузере появилась поддержка смартфонов с вырезом экрана в стиле iPhone X, аналогичная запущенной Apple для мобильного Safari в прошлом году. Таким образом, сайты оптимизированные для отображения iPhone X будут корректно отображаться на Android-смартфонах с «бровью».

Также появилась функция медиаплеера прямо в браузере для платформы Android Go, оптимизированной для маломощных смартфонов. Браузер сможет проигрывать многие аудио и видеоформаты.

Тогда как на Android браузер Chrome поддерживает функцию «картинка-в-картинке» уже больше года, в десктопной версии она отсутствовала. Начиная с Chrome 69 «картинка-в-картинке» поддерживается в версиях для Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Пользователи смогут смотреть видео в отдельном плавающем окне так, как это уже возможно в Safari и Opera.

Источник
AndroidPolice
Теги
смартфон ANDROID Google браузер Chrome

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