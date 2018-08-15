Android 9 Pie полностью запрещает запись телефонных разговоров

Свежая операционная система Android 9.0 Pie полностью блокируют запись телефонных разговоров, если телефон не взломан для получения root-прав. На это обратили внимание пользователи сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.





Ранее Google уже предпринимала попытки бороться с записью телефонных разговоров, причём давольно давно. Уже с выпуском операционной системы Android Marshmallow в 2015 году, Google убила официальный API для записи звонков, оставив сторонних разработчиков с необходимостью придумывать собственные способы сделать это. Разработчики справились и альтернативное решение оказалось даже в чём-то лучше.

Теперь разработчики известных приложений для записи ACR и Call Recorder от BoldBeast подтвердили, что Google закрыла обходной путь, которые они использовали для записи, оставив только методы для рутованых смартфонов. Конечно, root-права можно и получить, но не каждый пользователь смартфона пойдёт на это.