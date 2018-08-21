Яндекс.Такси научили заказывать такси другу

Команда разработчиков Яндекс.Такси сообщила о запуске новой возможности для своего сервиса. В приложении Яндекс.Такси стало можно заказать машину другому человеку.





Для этого достаточно указать в приложении номер телефона этого человека и вся информация о поездке придёт в SMS. Пересылать номер автомобиля, телефон водителя и другие детали заказа не придётся.





Способ оплаты выбирает пользователь Яндекс.Такси, который вызывает машину. Если пассажиру нужно будет оплатить поездку наличными, то об этом будет сказано в его сообщении с деталями заказа. Также заказчик может заплатить своей банковской картой и стоимость поездки просто спишется с неё, когда его друг доедет до места назначения.





Приложение запоминает номера последних людей, которым пользователь вызывал такси. Заказ для другого человека доступен в Яндекс.Такси для iOS и Android на всей территории России.