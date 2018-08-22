Apple лишит macOS «Доступа к моему Mac»

Компания Apple начала предупреждать пользователей о прекращении поддержки функции Back to My Mac (Доступ к моему Mac) в операционной системе macOS Mojave.


Функция «Доступ к моему Mac» уже не была представлена в первой бета-версии для разработчиков macOS Mojave и не появилась в последующих обновлениях. Тем не менее, многие пользователи остались в неведении об этой новости и теперь Apple подтвердила её.

«Доступ к моему Mac» является функцией службы iCloud, которая позволяет настроить сетевое подключение между компьютерами Mac, благодаря которому к ним можно получить удаленный доступ.

Apple также опубликовала специальную инструкцию на сайте поддержки по переходу на альтернативные решения — доступ к файлам iCloud Drive, общий доступ к экрану и Apple Remote Desktop.

Источник
MacRumors
Теги
Apple MACOS macOS Mojave

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