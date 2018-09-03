Microsoft снова переделает Skype

Компания Microsoft проводит очередное обновление интерфейса Skype. В после этого редизайна из приложения пропадёт функция Highlights, аналог «историй».





Как пояснил директор по дизайну Skype и Outlook Питер Скиллман (Peter Skillman), в прошлом году компания пробовала ряд новшеств в дизайне, но пользователям они не понравились, поскольку усложняли доступ к основным функциям приложения. Также он отметил, что Highlights оказались совсем невостребованными и не нравились большинству пользователей.





Опубликованные Highlights пользователи могут скачать до 30 сентября 2018 года. В новом дизайне акцент в интерфейсе разработчики делают на основные функции: чаты, голосовые и видеозвонки.