Microsoft снова переделает Skype

Компания Microsoft проводит очередное обновление интерфейса Skype. В после этого редизайна из приложения пропадёт функция Highlights, аналог «историй».


Как пояснил директор по дизайну Skype и Outlook Питер Скиллман (Peter Skillman), в прошлом году компания пробовала ряд новшеств в дизайне, но пользователям они не понравились, поскольку усложняли доступ к основным функциям приложения. Также он отметил, что Highlights оказались совсем невостребованными и не нравились большинству пользователей.


Опубликованные Highlights пользователи могут скачать до 30 сентября 2018 года. В новом дизайне акцент в интерфейсе разработчики делают на основные функции: чаты, голосовые и видеозвонки.

Источник
Skype
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