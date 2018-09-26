Названа дата следующего крупного обновления Windows 10

Компания Microsoft вовсю готовится к выпуску следующего крупного обновления Windows 10. Им должна стать версия Windows 10 October 2018 Update, и точную дату релиза Microsoft пока не объявляла.


Тестовая сборка под номером 17763, как ожидают разработчики, получит статус RTM (Released To Manufacturing), что означает полное завершение разработки продукта и начало его распространения. И в коде этой сборки была обнаружена дата, которая вполне может оказаться датой выхода финального Windows 10 October 2018 Update — 2 октября 2018 года.

Среди новшеств Windows 10 October 2018 Update — облачный буфер обмена с историей и синхронизацией, тёмная тема для «Проводника», приложение «Ваш телефон» для синхронизации со смартфонами на Android и iOS, клавиатура SwiftKey и многое другое.

Источник
Softpedia
Теги
Microsoft WINDOWS Windows 10

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