Windows 10 получила крупное обновление

Компания Microsoft представила крупное обновление для операционной системы Windows 10. Оно получило название Windows 10 October 2018 Update. Это уже шестое крупное обновление для Windows 10. Они выпускаются каждые полгода.







Апдейт приносит довольно много новых функций. Среди новшеств Windows 10 October 2018 Update — облачный буфер обмена с историей и синхронизацией, тёмная тема для «Проводника», приложение «Ваш телефон» для синхронизации со смартфонами на Android и iOS, клавиатура SwiftKey и многое другое.

Приложение «Ваш телефон» (Your Phone) даёт доступ с ПК к текстовым сообщениям и фото на Android, а iPhone — просматривать веб-страницы с того же места. «Временная шкала» или Timeline для Android-смартфонов также позволяет синхронизировать работу между устройствами. Для работы этой функции требуется установить Microsoft Launcher. В браузере Edge появилась поддержка оффлайн-словарей, обучающих и грамматических инструментов, функция Line Focus подсвечивает от одной до пяти строк на длинных страницах, чтобы было легче читать.