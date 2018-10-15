Adobe выпустит полноценный Photoshop для iPad

Компания Adobe объявила на ежегодной конференции Adobe Max о планах выпустить «полноценную» версию приложения Photoshop для планшета iPad от Apple в 2019 году.









По словам разработчиков, приложение Photoshop CC для iPad получит обновлённый интерфейс, оптимизированный специально для сенсорного управления, но обеспечит всю широту возможностей стандартного Photoshop, к которой пользователи привыкли на настольных компьютерах.





Пользователи iPad смогут открывать и редактировать PSD-файлы, используя стандартные инструменты, включая поддержку слоёв. Интерфейс будет аналогичен десктопному приложению с такими же опциями панелей инструментов.

Проекты можно будет начинать на планшете и продолжать «с той же запятой» на десктопном приложении, и наоборот.