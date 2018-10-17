ВКонтакте запустила тёмную тему в мобильном приложении

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске специальной тёмной темы для мобильного приложения. Данная возможность уже появилась в версии для iOS, а в будущем станет доступна для Android.


По задумке разработчиков, такое обновление поможет пользователям защитить зрение в помещениях без освещения и в тёмное время суток. Для установки тёмной темы нужно выбрать пункт меню «Внешний вид» в настройках приложения.

По словам Антон Спивак, iOS-разработчика ВКонтакте, в стандартной версии приложения используется свыше 200 различных цветов, которые для создания тёмной темы было нужно привести к единой палитре. Для этого был создан специальный алгоритм, который помог командам разработки и дизайна проанализировать все элементы приложения и подобрать для каждого из них тёмные оттенки с комфортным уровнем контрастности, яркости и насыщенности. Всего для создания тёмной темы переработали более 300 экранов и 2000 различных файлов.

Источник
ВКонтакте
Теги
смартфон ANDROID Россия планшет IOS социальная сеть вконтакте

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиПриложения
Adobe выпустит полноценный Photoshop для iPad
Цифра дня: Сколько мобильных устройств Apple уже работает на iOS 12?
Apple заработала на приложениях в 2 раза больше, чем Google

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 50