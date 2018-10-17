ВКонтакте запустила тёмную тему в мобильном приложении

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске специальной тёмной темы для мобильного приложения. Данная возможность уже появилась в версии для iOS, а в будущем станет доступна для Android.





По задумке разработчиков, такое обновление поможет пользователям защитить зрение в помещениях без освещения и в тёмное время суток. Для установки тёмной темы нужно выбрать пункт меню «Внешний вид» в настройках приложения.

По словам Антон Спивак, iOS-разработчика ВКонтакте, в стандартной версии приложения используется свыше 200 различных цветов, которые для создания тёмной темы было нужно привести к единой палитре. Для этого был создан специальный алгоритм, который помог командам разработки и дизайна проанализировать все элементы приложения и подобрать для каждого из них тёмные оттенки с комфортным уровнем контрастности, яркости и насыщенности. Всего для создания тёмной темы переработали более 300 экранов и 2000 различных файлов.