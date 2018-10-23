ВКонтакте разрешит публиковать игры мелким разработчикам

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о скором запуске платформы платформу для независимых разработчиков компьютерных игр.


Платформа для инди-разработчиков будет представлена в разделе vk.com/apps. Запуск запланирован на первую половину 2019 года.

Напомним, в сентябре ВКонтакте запустила «Магазин игр» — маркетплейс, в котором можно купить игры от крупнейших издателей со скидками и кешбэком через VK Pay.

Вообще, игры появились во ВКонтакте более 10 лет назад, пройдя путь от Flash-игр до кроссплатформенных HTML5-проектов. Максим Бабичев, руководитель игровой платформы ВКонтакте отметил, в платформе для инди-разработчиков, как и прежде, именно разработчики будут получать большую часть прибыли.

Источник
ВКонтакте
Теги
игра социальная сеть вконтакте

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