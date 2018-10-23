WhatsApp научится узнавать пользователей по лицу и «пальчикам»

Команда популярного мессенджера WhatsApp вскоре добавит в приложение возможность аутентификации пользователей по лицу и отпечаткам пальцев. Об этом сообщил профильный ресурс WABetaInfo.




Речь идёт о версии WhatsApp для iOS, пользователи iPhone смогут получать доступ к мессенджеру по Touch ID или Face ID.


Новая возможность WhatsApp была обнаружена в ранней тестовой альфа-версии приложения, которая пока не доступна для установки широким кругом пользователей. В настройках приложения появляется новая опция для Touch ID или Face ID при наличии поддержки Face ID на смартфоне.


После активации, приложение при каждом открытии начинает запрашивать дополнительную аутентификацию, добавляя лишний уровень безопасности.

Источник
WABetaInfo
Теги
IOS iPhone мессенджер WhatsApp

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