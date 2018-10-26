В WhatsApp появились стикеры

Команда популярного мессенджера WhatsApp объявила о скором запуске в приложении стикеров, так любимых пользователями конкурирующих продуктов. Стикеры станут доступны на Android и iOS в течение ближайших недель.





На первое время предлагаются стикеры, созданные дизайнерами в WhatsApp, а также несколько наборов стикеров, созданных другими художниками.

Кроме этого, WhatsApp поддерживает сторонние стикеры. То есть дизайнеры и разработчики смогут создавать собственные стикеры для WhatsApp. Для этого предлагается набор API и интерфейсов, которые позволяют создавать приложения со стикерами для WhatsApp на Android и iOS.

Приложения со стикерами можно будет опубликовать в Google Play Маркете или App Store. Скачавшие приложение пользователи смогут отправить стикеры в WhatsApp.