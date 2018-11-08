Приложения под Android смогут обновляться прямо во время работы

Компания Google сообщила о грядущем новшестве для Android — приложения можно будет обновлять прямо во время работы. Специальный API уже представлен для разработчиков.


Пока инструментарий для таких обновлений доступен для небольшого круга «избранных» в тестовых целях, но вскоре планируется масштабный релиз для всех разработчиков.

API предусматривает два варианта обновлений. Первый — полноэкранное обновление, когда пользователь не сможет пользоваться приложением, пока апдейт не завершится. Этот вариант предназначен для важных и крупных обновлений, все новшества в таком случае становятся доступны сразу. Второй вариант — более гибкий апдейт, он позволяет продолжать использовать приложение в процессе обновления.

Источник
Android Developers
Теги
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