Приложения под Android смогут обновляться прямо во время работы

Компания Google сообщила о грядущем новшестве для Android — приложения можно будет обновлять прямо во время работы. Специальный API уже представлен для разработчиков.





Пока инструментарий для таких обновлений доступен для небольшого круга «избранных» в тестовых целях, но вскоре планируется масштабный релиз для всех разработчиков.

API предусматривает два варианта обновлений. Первый — полноэкранное обновление, когда пользователь не сможет пользоваться приложением, пока апдейт не завершится. Этот вариант предназначен для важных и крупных обновлений, все новшества в таком случае становятся доступны сразу. Второй вариант — более гибкий апдейт, он позволяет продолжать использовать приложение в процессе обновления.