Google перезапустила приложение для чистки памяти смартфонов

Компания Google объявила о перезапуске приложения Files Go, выпущенного в декабре 2017 года. Приложение в новом дизайне переименовано в Files by Google. Оно по-прежнему предназначено для быстрой очистки памяти смартфона от мусора.


Google также отметила, что Files Go уже используется 30 миллионами пользователями каждый месяц. Изначально приложение было предназначено для быстрой очистки памяти смартфона от мусора. Но также оно предоставляет удобный способ просмотра и управления файлами, намного удобнее встроенного в Android по умолчанию. Обновлённое приложение открывает прямо на странице управления файлами.

Приложение Files by Google для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play. Оно совместимо со смартфонами под управлением Android 5.0 Lollipop и выше.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID Google

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