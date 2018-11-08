Названы лучшие приложения для поиска работы

Лаборатория информационных продуктов Роскачества завершила тесты приложений под Android и iOS для поиска работы и поделилась полученными результатами.





В ходе исследования 27 самых популярных мобильных приложений категории «работа» оценивались по 89 критериям, которые, в зависимости от значимости для потребителей, по-разному влияли на итоговые оценки и рейтинг.

По мнению экспертов, самое важное в мобильном приложении – безопасность и функциональность. По всему комплексу показателей тройкой лидеров стали: HeadHunter, SuperJob и Зарплата.ру.

Некоторые приложения частично не шифруют контент, например, ссылки на вакансии, сведения об устройстве или фотографии. К ним относятся «Indeed Работа», Trovit и «Объявления Avito» для iOS, а также Superjob, «Зарплата.ру», Trovit, «Росработа», Jobrapido, Карьерист.ру, «Объявления Avito» и Worki для Android. Передача контента в незашифрованном виде делает устройство уязвимым для атак, а при желании хакер даже может получить контроль над устройством. Роскачеством были выявлены приложения, передающие персональные данные в незашифрованном виде: Jobrapido для обеих платформ и Карьерист.ру для Android.

Самыми безопасными из исследованных приложений для поиска работы стали:

iOS: HeadHunter, SuperJob, «Яндекс.Работа», Зарплата.ру, Работа.ру, Работа в России и Worki

Android: HeadHunter, «Яндекс.Работа», Работа.ру и Работа в России

Самыми функциональными признаны Head Hunter, SuperJob, Зарплата.ру для iOS и Android, а самыми удобными — HeadHunter, SuperJob и Worki.