Ошибка Microsoft лишает пользователей Windows 10 Pro лицензии

После проблемы с пропадающими файлами в Windows 10 версии 1809, пользователи столкнулись с новой неприятной ошибкой в ПО. На некоторых компьютерах с Windows 10 Pro лицензия деактивировалась и превратилась в лицензию Windows 10 Home.


В таких системах выдаётся сообщение, что на устройстве с Windows 10 Pro используется лицензия Windows 10 Home, а также предлагается установить на ПК версию Windows 10 Home.

На сайте поддержки компания Microsoft уже признала существование проблемы для пользователей в Японии, США, Корее и других странах. По словам компании, некоторые системы с Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise не распознают активированную ранее лицензию. Разработчики работают над устранением бага и обещают устранить его за сутки.

Источник
Microsoft
Теги
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